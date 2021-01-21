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رياح  وأتربة و"الأرصاد" تنبه.. حالة جوية تغطي 4 مناطق بينها الرياض

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رياح  وأتربة و"الأرصاد" تنبه.. حالة جوية تغطي 4 مناطق بينها الرياض رياح  وأتربة و"الأرصاد" تنبه.. حالة جوية تغطي 4 مناطق بينها الرياض
مصحوبة بتدني الرؤية بعدة محافظات وتستمر لأوقات متفاوتة من مساء اليوم

رياح  وأتربة و

نبّه المركز الوطني للأرصاد مناطق مكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتستمر حتى أوقات متفاوتة مساء اليوم.

وأضاف: الحالة في مكة المكرمة تشمل الخرمة وتربة ورنية، وبدأت مع العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الثامنة مساء، فيما شملت في نجران كلاً من بدر الجنوب وثار وخباش وشرورة وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى السابعة مساء.

وتشمل الحالة في الرياض كلاً من السليل ووادي الدواسر وتنتهي مع السادسة مساء، فيما تشمل بالشرقية كلاً من الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والعديد والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العلا، وتنتهي مع الخامسة مساء.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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