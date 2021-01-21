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قُبلة رأس وغمرة سعادة.. تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا

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قُبلة رأس وغمرة سعادة.. فيديو تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا قُبلة رأس وغمرة سعادة.. تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا
أثنى على جهود المملكة لمواجهة الفيروس.. ولم يشعر بشيء خلال الجرعة

قُبلة رأس وغمرة سعادة.. فيديو تَلَقِّي مواطنٍ اللقاحَ على يد ابنته يلقى رواجًا

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع لمواطن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة.

وقال المواطن من خلال مقطع الفيديو: إن من اللافت أن ابنته الطبيبة "دانة" هي مَن تعطيه الجرعة الثانية من اللقاح؛ لافتًا إلى أنه يشعر بسعادة غامرة.

وأثنى والد الطبيبة على جهود حكومة المملكة العربية في مواجهة الفيروس، ولفت إلى أنه لم يشعر بشيء خلال تلقيه الجرعة، ثم قامت الطبيبة "دانة" بتقبيل رأس والدها في ختام مقطع الفيديو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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