أسرة وأفراد وحلال ومزارع.. "الحصيني" يحذّر من "الباردة": ساتر لعيالكم

★ ★ ★ ★ ★

تَوَقّع أن تسجل الصغرى داخل المدن بين واحد فوق الصفر و4 وخارجها أقل

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تمتد الكتلة الهوائية الباردة إلى أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج، وأن تصل إلى بحر العرب، وفي مقدمتها هبات غبار متفاوتة؛ مشيرًا إلى أن هذا جيد على المدى المتوسط لتوقعات الأمطار، متوقعًا أن تصل العاصمة الرياض والشرقية صباح اليوم؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تسجل العظمى 18 °C بانخفاض قدره 8 °C، وأن تكون الأجواء في إجازة نهاية هذا الأسبوع باردة نهارًا إلى باردة جدًّا ليلًا على الوسطى والشمالية، "اكشتوا والبسوا ولبّسوا عيالكم شتوي ثقيل مع ساتر عن الهواء البارد".

وتابع: "التأثير الأكبر على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، متوقع أن تسجل الصغرى في مدن تلك المناطق الصفر وما دون الصفر بمعدل ثلاث درجات تحت الصفر، تليها منطقتا الرياض والقصيم، متوقع أن تسجل الصغرى داخل المدن بين واحد فوق الصفر و4 درجات مئوية فوق الصفر، وتسجل خارج المدن درجات من صفر إلى 2 تحت الصفر °C، مع تشكل الصقيع".

وأردف: "يليها منطقتا المدينة والشرقية، ومتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى 10°C وتزداد البرودة شمالًا، وفي مكة تقترب الحرارة الصغرى من 16 C، وجدة متوقع"20 °C، وباقي المناطق متوقع أن تكون حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام والله أعلم".

واستطرد: "قوة الموجة يومي الجمعة 9/ 6 والسبت 10/ 6/ 1442هـ؛ لذا أهيب بالجميع أخذ الاحتياطات اللازمة على مستوى الأسرة والأفراد والحلال والمزارع".

واختتم: "من الأحد 11/ 6/ 1442هـ تخف قوة الموجة الباردة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر؛ لكن أقل من الأيام التي سبقتها وتعتبر توقعات، والتغيير وارد".حالة الطقس الأرصاد