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4 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس

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4 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي 4 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس

مصراوي Masrawy

08:41 ص الخميس 21 يناير 2021

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، أربعة قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح .
وتضمنت القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى معلوماتية لنهر النيل.

وأصد القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.

كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.

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مصراوي Masrawy

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