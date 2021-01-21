مطاردة بالمدقات الجبلية.. ضبط 7 أطنان تحوي خام الذهب في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية؛ في ضبط سيارة نقل مُحمل عليها كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر؛ تمكنت من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 170جوال بداخلهم كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب تزن حوالي 7 أطنان تقريبا حال خروجها من أحد المدقات الجبلية بطريق مرسى علم-إدفو بدائرة المركز بحوزة شخصان وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.