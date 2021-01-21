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بالأسماء.. 5 وفيات و7 مصابين في تصادم نقل وميكروباص بزراعي البحيرة

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بالأسماء.. 5 وفيات و7 مصابين في تصادم نقل وميكروباص بزراعي البحيرة بالأسماء.. 5 وفيات و7 مصابين في تصادم نقل وميكروباص بزراعي البحيرة

مصراوي Masrawy

08:13 ص الخميس 21 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم اليوم الخميس، ببن سيارتين ميكروباص ونقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بالقرب من قرية دسونس أم دينار، مركز دمنهور، في محافظة البحيرة.

والمتوفين هم محمود متولى محمد الشرقاوي، 25 عامًا، محمد مرسي محمد عمر، 30 عامًا، إسلام شوقى عبدالحميد، 16 عامًا، ماهر إبراهيم علي، 35 عامًا، مقيمون بأبوحمص، وأحمد فايز عبدالعزيز، 25 عامًا، مقيم المحمودية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، والمصابين لمشرحة ذات المستشفى، تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفن الجثث.

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