الهند تسجل 15223 إصابة جديدة و151 وفاة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 15 ألفا و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و610 آلاف و883 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 151 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفا و869 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 192 ألفا و308 حالات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و265 ألفا و706 أشخاص بعدما تماثل 19 ألفا و965 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.