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شروط وتفاصيل.. الجيزة تُعلن عن حاجتها لشغل وظائف بـ "شبكات المرافق"

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شروط وتفاصيل.. الجيزة تُعلن عن حاجتها لشغل وظائف بـ "شبكات المرافق" شروط وتفاصيل.. الجيزة تُعلن عن حاجتها لشغل وظائف بـ "شبكات المرافق"

مصراوي Masrawy

07:00 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن وظائف للمهندسين، بالجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق (مساحة/ اتصالات/ مدني).

وأوضحت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشروط اللازمة للتقدم في الوظائف، وتأتي على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص (مساحة واتصالات ومدني).

2- أن يكون المتقدم لديه دراية بكيفية التعامل على برنامج ARS GISl GIS.

3- أن يتوفر لدى المتقدم دراية بكيفية التعامل مع أوتوكاد.

4- أن يكون أدى الخدمة العامة.

5- أن يكون مهندس لديه خبرة 5 سنوات.

وأقرت المحافظة، أن العمل بنظام الاستعانة (أجر مقابل عمل)، وألا يزيد العمل عن 11 شهرًا في العام الواحد.

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