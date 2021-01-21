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لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعد كودا أخلاقيا لوسائل التواصل الاجتماعي

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لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعد كودا أخلاقيا لوسائل التواصل الاجتماعي لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعد كودا أخلاقيا لوسائل التواصل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

06:15 ص الخميس 21 يناير 2021

كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وصرحت الدكتورة سوزان القليني، بأن الاجتماع ناقش تقييم الفعاليات التي نفذتها اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي شملت ثلاث ندوات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

كما ناقشت اللجنة التكليف الخاص بإعداد الكود الأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار "الكود الإعلامي" الذي أعدته اللجنة من قبل وهو كود الهدف الرئيسي منه هو كيفية نشر ثقافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى السيدات والخروج بمقترحات ترفع إلى البرلمان بشأن سن تشريعات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي واستخداماته ومناهضة العنف والابتزاز وكافة الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها المرأة من خلال الاستخدام الخاطئ وغير المرشد لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت القليني أن إعداد الكود الأخلاقي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة الإعلام بالمجلس التي تكافح كافة أشكال العنف والإساءة لصورة المرأة المصرية عبر كافة وسائل الإعلام، مضيفة أنه من المنتظر أن يصدر الكود الأخلاقي الجديد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس المقبل وهو شهر أعياد المرأة والأم.

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