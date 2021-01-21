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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر مقطع فيديو نشرتة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آليات العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا وتجهيز المنزل لعزل حالة مصابة منزليا.

ويوضح الفيديو المقصود بكلمة عزل منزلي، والطرق الخاصة بتجهيز المنزل لعزل المصاب بكورونا.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد البدني، ومكافحة العدوى من خلال الالتزام بإرشادات الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.