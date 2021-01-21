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.. الصحة تكشف آليات تجهيز المنازل للعزل المنزلي لحالات كورونا

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فيديو.. الصحة تكشف آليات تجهيز المنازل للعزل المنزلي لحالات كورونا .. الصحة تكشف آليات تجهيز المنازل للعزل المنزلي لحالات كورونا

مصراوي Masrawy

03:00 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر مقطع نشرتة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آليات العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا وتجهيز المنزل لعزل حالة مصابة منزليا.

ويوضح الفيديو المقصود بكلمة عزل منزلي، والطرق الخاصة بتجهيز المنزل لعزل المصاب بكورونا.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد البدني، ومكافحة العدوى من خلال الالتزام بإرشادات الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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