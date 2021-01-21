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المنصات الإلكترونية ومشكلات ماسبيرو.. أجندة عمل لجنة الإعلام بمجلس النواب

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المنصات الإلكترونية ومشكلات ماسبيرو.. أجندة عمل لجنة الإعلام بمجلس النواب المنصات الإلكترونية ومشكلات ماسبيرو.. أجندة عمل لجنة الإعلام بمجلس النواب

مصراوي Masrawy

02:30 ص الخميس 21 يناير 2021

لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان تحدد محاور خطة عملها

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين ـ رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة.

واستعرضت "شرف الدين" مشروع خطة العمل، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولويات لمناقشة بعض الموضوعات في خطتها خلال دور الانعقاد العادي الحالي، وأهمها القوانين المنظمة لقطاع الإعلام.

وتضمنت الاقتراحات عددا من أهم القضايا والمشكلات التي تتعلق بقطاع الإعلام في الدولة المصرية، والتي كان من أهمها: المشكلات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، المشكلات التي تواجه نقابة الإعلاميين، المشكلات المتعلقة بالقنوات الإقليمية المصرية من افتقار هذه القنوات لعملية جذب المشاهد، وافتقار الخبرة لبعض المذيعين العاملين في هذه القنوات، والإهمال الذي أصاب القنوات الإقليمية بصورة عامة.

كما تطرق الحديث إلى وضع رؤية بشأن المنصات الإعلامية الإلكترونية، والرقابة على المصنفات الفنية، ودور الهيئة العامة للاستعلامات من خلال رصد وسائل الإعلام الخارجية التي تسيئ للدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، على ضرورة النظر في الخرائط البرامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها، بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصري، ومن ضرورة وجود نسب محددة للمادة الإعلانية التي تقدم على القنوات التليفزيونية كما يحدث على مستوى العالم.

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