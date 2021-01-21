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الخميس.. محاكمة قاتل زوجته بعد وصلة تعذيب في دار السلام

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الخميس.. محاكمة قاتل زوجته بعد وصلة تعذيب في دار السلام الخميس.. محاكمة قاتل زوجته بعد وصلة تعذيب في دار السلام

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 21 يناير 2021


كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة دار السلام.

كانت التحريات كشفت أن المجني عليها "م. م"، 27 سنةً، قتلها زوجها، سائق، بعد تعذيبها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتبين أن المتهم عذب زوجته بالضرب وقيدها لشل حركاتها ووضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها حتى الموت.

أخذ الجاني أولاده وتوجه بهما إلى منزل أسرته، تاركا زوجته قتيلة في عش الزوجية، وعند سؤال أهلها عنها أنكر معرفته بمكانها.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، إخطار بوفاة السيدة العشرينية، فحضر على الفور واكتشفوا أن الجاني زوجها، خضع للتحقيقات وتمت إحالته للمحاكمة.

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