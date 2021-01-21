أخبار عاجلة

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"عهد جديد".. بايدن: سنعمل على دعم حرية الصحافة

Print
"عهد جديد".. بايدن: سنعمل على دعم حرية الصحافة "عهد جديد".. بايدن: سنعمل على دعم حرية الصحافة

مصراوي Masrawy

01:31 ص الخميس 21 يناير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "سنعمل على تعافي الاقتصاد الأميركي ودعم حرية الصحافة"، وفق سكاي نيوز.

وصافح جو بايدن، أثناء مسيرة ضمن مراسم تنصيبه على الأقدام إلى البيت الأبيض، اثنان من الصحفيين، الذين كانوا يغطون الحدث، في رسالة حول بدء "عهد جديد" بين البيت الأبيض والصحافة.


وركض بايدن بضع خطوات إلى منطقة مخصصة للصحفيين على جانب الطريق، أثناء مسيره، بعد ظهر الأربعاء، وصافح بقبضته مذيع ومراسل "إن بي سي"، آل روكر، وقال له: "استمروا في فعل ما تفعلون".

وفعل بايدن نفس الشيء مع الصحفي مايك ميمولي خلال مسيرته للبيت الأبيض، لافتا الأنظار بلفتة قد تطوي صفحة ممزقة من علاقة الصحافة بالرئيس السابق دونالد .

وكان بايدن قد ترجل من السيارة الرئاسية، وسار إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن وعائلتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

شبكة عيون الإخبارية