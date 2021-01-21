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الصين تمنع بومبيو وساسة أمريكيين من دخولها

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الصين تمنع بومبيو وساسة أمريكيين من دخولها الصين تمنع بومبيو وساسة أمريكيين من دخولها

مصراوي Masrawy

01:05 ص الخميس 21 يناير 2021

بكين - (د ب أ):

فرضت الصين عقوبات على عدد من الساسة المنتمين إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء.

وأوضح البيان أن من بين من شملتهم العقوبات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ، وأن كلاهما لن يسمح له بعد الآن بدخول الصين.

كما تم منعهم من التعامل مع الشركات الصينية.

وتشمل العقوبات الصينية 28 أمريكيا.

وبحسب البيان ، فرضت العقوبات بعد أن "تدخل بومبيو والآخرون في الشؤون الداخلية للصين ، وقوضوا مصالح الصين ، وأساءوا إلى الشعب الصيني ، وأفسدوا العلاقات الصينية الأمريكية على نحو خطير".

ووصفهم البيان بأنهم "ساسة مناهضون للصين" تدفعهم "المصالح السياسية الأنانية والتحيز والكراهية".

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مصراوي Masrawy

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