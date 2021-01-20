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شاهد .. إطلاق أول "سينما للسيارات" في العاصمة الرياض

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لأول مرة في والشرق الأوسط

شاهد بالفيديو.. إطلاق أول

أطلقت أمانة منطقة الرياض أول "سينما للسيارات" في العاصمة، تقدم ثلاثة عروض سينمائية يوميًّا بين عربية وعالمية، تجتذب سكان المدينة للاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة، تراعي الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال فعالية "وميض الرياض" التي تستوعب أكثر من 150 سيارة.

وأكد حسن القرني، المتحدث باسم الفعالية، لنشرة التاسعة على قناة mbc إن "الفعالية مفهوم جديد لمتابعة الأفلام العربية والعالمية من خلال سينما السيارات، بطريقة مختلفة، وفي أجواء وفترات مناسبة".. معبرًا في هذا السياق عن رضاه عن مستوى الحضور منذ بداية تدشين الفعالية.

من جهتها، عبَّرت إحدى الحاضرات للفعالية عن استمتاعها بالتجربة التي وصفتها بالاستثنائية والممتعة.. وأضافت أخرى: "تجربة رائعة وممتعة جدًّا أن تعيش أجواء الفيلم في أجواء الرياض الشتوية".

فيما أكد أحد الزائرين الحاجة لمثل تلك الفعاليات في ظل أوضاع جائحة ، وكذلك الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها العاصمة.

وتعرض خلال الفعالية ثلاثة أفلام يوميًّا من عربية وعالمية. وتتيح التجربة الاستمتاع بمشاهدة الأفلام وأنت داخل السيارة عبر نظام صوتي مرتبط بسماعات المركبات.

وتقام فعالية "وميض الرياض" للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط من خلال مول للسيارات بالاشتراك مع "موفي سينما" وأمانة الرياض، وبتصريح من الهيئة العامة للترفيه تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين الرياض، قد أعلن إطلاق فعالية سينما السيارات "#وميض_الرياض" بالتعاون مع شركاء الأمانة؛ وذلك حرصًا من الأمانة على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة للتفاعل مع المدينة.. فيما دعت الأمانة للاطلاع على التفاصيل، وحجز التذاكر عبر الموقع: muvicinemas.com/ar/cinemas/Dri

شاهد بالفيديو.. إطلاق أول

شاهد بالفيديو.. إطلاق أول

شاهد بالفيديو.. إطلاق أول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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