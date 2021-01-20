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"خناقة على 1500 جنبه".. تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

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"خناقة على 1500 جنبه".. تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية "خناقة على 1500 جنبه".. تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

مصراوي Masrawy

10:21 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلافات مالية بينهما.

كشفت التحقيقات عن وقوع خلاف بين المجني عليه واثنين من أصدقائه بسبب 1500 جنيه اقترضها من أحدهما منذ 3 أشهر، وعندما طالبه المتهم بردها، طالبه الضحية بمهلة للسداد.

واعترف المتهم الأول أنه قرر الانتقام من صديقه، فاستعان بآخر، وتشاجرا معه قرب منزله بالمطرية، ثم قيده المتهم الثاني، واستل سكينًا وسدد إليه 8 طعنات فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ثم فرا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم، كما صرحت بتشريح ودفن الجثة.

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