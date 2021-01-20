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إسرائيل ترحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

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إسرائيل ترحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة إسرائيل ترحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

11:20 م الأربعاء 20 يناير 2021

غزة - (أ ش أ):

رحبت إسرائيل بتنصيب جو بايدين رئيسا للولايات المتحدة وكاميلا هاريس نائبة له.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له: "أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاميلا هاريس على تنصيبكما التاريخي"، بحسب ما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضاف: "الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني، أتمنى لكما النجاح التام".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل بيني جانتس في تغريدة على موقع "تويتر": "تهانينا للرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس. إنني على يقين أن تحالفنا الذي لا يتزعزع سيستمر في خدمة الأهداف الأكبر لشرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا وعالم أكثر سلاماً".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "تهانينا لجو بايدن على تنصيبك كرئيس للولايات المتحدة. أنا واثق من أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة حليفنا وصديقنا الأعظم، ستستمر في الازدهار تحت قيادتكم. أتمنى لك كل التوفيق طوال فترة رئاستك".

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