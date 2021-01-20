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من هي أماندا جورمان أصغر شاعرة تشارك في حفل تنصيب في تاريخ أمريكا؟

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من هي أماندا جورمان أصغر شاعرة تشارك في حفل تنصيب في تاريخ أمريكا؟ من هي أماندا جورمان أصغر شاعرة تشارك في حفل تنصيب في تاريخ أمريكا؟

مصراوي Masrawy

11:19 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب - محمد صفوت:
ألقت أماندا جورمان، وهي شاعرة أمريكية من أصول أفريقية، أبياتًا شعرية خلال حفل تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء.

وأثارت الفتاة السمراء التي ظهرت في حفل التنصيب العديد من التساؤلات بعد انتهاء الحفل، على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد أماندا جورمان، البالغة 22 عامًا، أصغر شاعرة تشارك في حفل تنصيب في تاريخ أمريكا، وحفرت اسمها في التاريخ مع عمالقة الشعر الأمريكي الذين ألقوا أشعارًا في حفلات تنصيب سابقة ومنهم، روبرت فروست، وميلر وليامز، ومايا أنجيلو، وريتشارد بلانكو، وإليزابيث إلكسندر.

وحصلت الشابة السمراء، على لقب "الشاعر الوطني" في 2017، على خطى عمالقة الشعر الأمريكي، روبرت فروست، ومايا أنجيلو، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ولدت أماندا، في مدينة لوس أنجلوس، عام 1998، ودرست علم الاجتماع في جامعة هارفرد الأمريكي، ونشرت أول مؤلفاتها الشعرية التي حملت عنوان "الشعر لا يكفي طعامه" في 2015.

وتركز أماندا في أشعارها، على قضايا الاضطهاد العرقي والعنصرية والتهميش والشتات الأفريقي.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن جيل بايدن زوجة الرئيس، هي من أوصت بتواجد أماندا في حفل التنصيب لتلقي شعرًا خلال الحفل.

وألقت الشابة السمراء قصيدة بعنوان "التل الذي نتسلقه" وتحدثت خلالها عن أعمال الشغب والعنف التي وقعت في 6 يناير الجاري، في الكابيتول، لكنها لم تشير إلى الأحداث بشكل مباشر.

ولم يواجه أي من أسلافها التحدي الذي واجهته، وشرعت في كتابة قصيدة تلهم الأمل وتعزز الإحساس بالهدف الجماعي، في وقت يعاني فيه الأمريكيون من جائحة مميت وعنف سياسي وانقسام حزبي.

في 2017، أصبحت أماندا أصغر عضو في مجلس إدارة "826 National" وهي أكبر للكتابة للشباب في الولايات المتحدة.

وحصلت خلال مسيرتها التي بدأت في سن مبكر، على العديد من الجوائز في بلادها.

وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفًا لدونالد ، في مراسم أمنية وصحية استثنائية.
ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" محذرًا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة. وأشاد بيوم "أمل" و"انتصار للديمقراطية".

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