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الجمعية الفلكية بجدة: "قمر التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي.. الليلة

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الجمعية الفلكية بجدة: "قمر التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي.. الليلة الجمعية الفلكية بجدة: "قمر التربيع الأول" يزين سماء الوطن العربي.. الليلة

مصراوي Masrawy

11:06 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد الليلة، قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة 1442 مساء اليوم الأربعاء 20 يناير بسماء الوطن العربي.

وأضاف أبوزاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أن قمر التربيع الأول يشرق عند الظهر ويشاهد عصرا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الأفق الجنوبي مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وأوضح أنه بفترة التربيع الأول، يظهر نصف القمر مضاء والآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وأضاف أبوزاهرة، أن القمر يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 12:01 منتصف الليل بتوقيت ( 09:01 مساء بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وتابع: وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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