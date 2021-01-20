وزير السياحة يزور متحف الآثار القومي بالعاصمة الإسبانية مدريد

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على زيارة متحف الآثار القومي بمدريد، للتعرف على أسلوب العرض المتحفي به وتعزيز أوجه التعاون مع المتاحف المصرية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك قبيل مغادرة الوزير للعاصمة الإسبانية مدريد، عقب مشاركته في فعاليات الدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي عُقدت خلال يومي 18 و19 يناير الجاري.

وخلال الزيارة، أجرى الوزير، جوله داخل الأقسام المختلفة بالمتحف، رافقه خلالها السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا، حيث استمعا لشرح مفصل عن المتحف من المسؤولين به، وحرص الوزير على زيارة أقسام الحضارات القديمة.

وتحدث الدكتور العناني، مع رئيس البعثة الأثرية الإسبانية العاملة بمنطقة آثار إهناسيا بمحافظة بني سويف، عن أعمال البعثة وسبل تطوير العمل الأثري بها، حيث أن هذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة وتعمل بها البعثة الإسبانية منذ عشرات السنين.

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العناني شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي انعقدت علي مدار يومي 18 و19 يناير الجاري، كما شارك في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية والذي انعقد على هامش فعاليات الدورة، بالإضافة إلى مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا لوزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الدورة، كما عقد عدد من اللقاءات والحوارات مع عدد من كبار المسؤولين الإسبان؛ حيث تحدث مع رئيس وزراء إسبانيا، والتقى بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، وعقد اجتماعا مطولا مع وزير الدولة لشؤون السياحة الإسباني.