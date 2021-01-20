3  وثائق.. أول توقيع لـ"بايدن" بعد التنصيب في غرفة الرئيس بالكابيتول

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تضمنت ترشيحات لمناصب وزارية وتعيينات لا تحتاج لمصادقة الكونغرس

كما هو معتاد بعد أداء اليمين، وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاث وثائق أثناء وجوده في غرفة الرئيس في مبنى الكابيتول، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، وقَّع بايدن على إعلان يوم التنصيب، والترشيحات لمناصب وزارية، والتعيينات لمناصب وزارية فرعية، وهي قرارات لا تحتاج إلى مصادقة الكونغرس.

وتقليديًّا، يقيم الرئيس مأدبة غداء في الكابيتول هيل بعد التوقيع، ولكن بسبب مخاوف من فيروس كورونا تم إلغاؤها هذا العام.

وأدى بايدن اليمين رئيسًا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء متعهدًا بإنهاء "حرب غير متحضرة"؛ ليتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة، وأزمة في الاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 400 ألف في أمريكا.

وأدى بايدن القَسَم الرئاسي واضعًا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وتعهد بـ"الحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وقال بايدن في الخطاب بمناسبة تنصيبه رئيسًا: "تعرضت أمريكا لاختبارات قاسية عبر العصور مرة تلو الأخرى، وكانت أمريكا على قدر التحدي.. في هذه الساعة أصدقائي، الديمقراطية انتصرت.. اليوم نحتفل بالنصر، ليس نصر مرشح وإنما انتصار قضية. قضية الديمقراطية".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عامًا)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنًّا في التاريخ، خلال مراسم مصغَّرة في واشنطن، لم تشهد القدر المعتاد من الأُبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة، والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

وخالف ترامب تقليدًا آخر قبل أن يترك السلطة؛ إذ يُعتبر رفضه حضور حفل التنصيب لمن سيخلفه منافيًا لتقليد سياسي، يعود إلى أكثر من 150 عامًا، رافضًا بذلك تأكيد الانتقال السلمي للسلطة.