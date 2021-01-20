أخبار عاجلة

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه

Print
رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه
"أوزداغ" تعرض لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط أنقرة

رئيس حزب المستقبل يدعو إلى محاسبة أردوغان في واقعة الاعتداء على نائبه

قال رئيس حزب "المستقبل" المعارض في تركيا أحمد داوود أوغلو، إن "الاعتداء على نائبه سلجوق أوزداغ يجب أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من يحاسب عليه"، حسب اليوم.

وتفصيلاً، أوضح داوود أوغلو "أن الشخص الذي يجب محاسبته على واقعة الاعتداء هو الرئيس التركي، لأنه هو الشخص المسؤول عن وقوع مثل هذا الاعتداء".

وقال: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام، لم يدلِ الرئيس بتصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورًا ويدلي بتصريحات ليصفهم بـ"الإرهابيين".

وأكد أن "الهجوم على أوزداغ كان نشاطًا إرهابيًا منظمًا ومتزامنًا، مطالبًا الرئيس بتبرير ما حدث فورًا".

وتعرض أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب "المستقبل" ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان

‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان

بايدن لروسيا: قلقون بشأن "نافالني" والاختراق الإلكتروني والمكافآت لقتل جنودنا

بايدن لروسيا: قلقون بشأن "نافالني" والاختراق الإلكتروني والمكافآت لقتل جنودنا

بايدن لروسيا: قلقون بشأن "نافالني" والاختراق الإلكتروني والمكافآت لقتل جنودنا

بايدن لروسيا: قلقون بشأن "نافالني" والاختراق الإلكتروني والمكافآت لقتل جنودنا

الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال نافالني ويتراجع عن فرض عقوبات على روسيا

الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال نافالني ويتراجع عن فرض عقوبات على روسيا

شبكة عيون الإخبارية