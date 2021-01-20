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"سي إن إن": مدد حماية الخدمة السرية لأبنائه قبل تركه المنصب

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"سي إن إن": ترامب مدد حماية الخدمة السرية لأبنائه قبل تركه المنصب "سي إن إن": مدد حماية الخدمة السرية لأبنائه قبل تركه المنصب

مصراوي Masrawy

10:31 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

أكد مصدر أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن الرئيس السابق دونالد ، مدد حماية الخدمة السرية لعددًا من أفراد عائلته قبل أن يترك منصبه، صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لشبكة "سي إن إن" .

وقال المصدر، للشبكة الإخبارية، إن بايدن وقع مذكرة لتمديد حماية الخدمة السرية لجميع أبنائه لمدة 6 أشهر قبل أن يترك منصبه بدقائق.

وذكرت "سي إن بي سي" الإخبارية، أن ترامب مدد حماية الخدمة السرية لـ 13 من أفراد عائلته عندما ترك منصبه.

وتقول الشبكة الإخبارية، إنه عادة ما تطبق الحماية على الأطفال حتى بلوغ سن الـ16 عامًا، لكن بتوقيعه على مذكرة لتمديد الحماية لانبائه، فإنها ستوفر الحماية لجميع أنباء ترامب.

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