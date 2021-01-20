رئيس السيادة السوداني: لا نريد خوض حرب مع اثيوبيا ولكن لن نفرط في أراضينا

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن السودان لا يريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة من دول الجوار الإقليمي، ولكن لن يفرط في شبر من أراضيه.

وشدد البرهان على رغبة السودان في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض، مؤكدا أن ما قامت به القوات المسلحة هو انتشار للجيش داخل الأراضي السودانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن البرهان استعرض ما يجري في الحدود الشرقية اليوم بالقيادة العامة، خلال لقاء مع الضباط برتبتي اللواء والعميد، بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، ونوابه، وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات.

وقال البرهان إن القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسي في الدولة، وحيا جهود القوات المسلحة في الذود عن الوطن، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، كما امتدح وقفة الشعب السوداني خلف قواته المسلحة في حفظ تراب الوطن.