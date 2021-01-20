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تحذيرات مشدَّدة من مخالفة نظام صيد الكائنات المهدَّدة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها

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تحذيرات مشدَّدة من مخالفة نظام صيد الكائنات المهدَّدة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها تحذيرات مشدَّدة من مخالفة نظام صيد الكائنات المهدَّدة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها
"الأمن البيئي" و"الحياة الفطرية" أكَّدا حظر نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات

تحذيرات مشدَّدة من مخالفة نظام صيد الكائنات المهدَّدة بالانقراض أو إلحاق الأذى بها

حذَّرت القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من مخالفة نظام الصيد القاضي بمنع صيد الكائنات الفطرية المهدَّدة بالانقراض، أو إلحاق الأذى بها، أو نشر مقاطع وصور عن هذه الممارسات.

‏وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان مشترك، عدَّ هذه الممارسات مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويترتب على ارتكابها عقوبات صارمة، وسيتم ضبط المخالفين للنظام، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبات المقررة نظامًا بحقهم. مؤكدًا متابعة أنشطة الصيد وما يُنشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات.

وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين لاستشعار المسؤولية تجاه الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، والتعاون في حمايتها من أي ممارسات تضر ببقائها؛ وذلك لأهمية هذه الكائنات في حفظ التوازن البيئي، ولاستدامتها في الطبيعة. وكذلك الإبلاغ عن أية حالات تمثِّل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (999) في جميع مناطق .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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