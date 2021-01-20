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تقارير: مقتل 4 أشخاص نتيجة وقوع انفجار غازي قوي وسط العاصمة الإسبانية

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تقارير: مقتل 4 أشخاص نتيجة وقوع انفجار غازي قوي وسط العاصمة الإسبانية تقارير: مقتل 4 أشخاص نتيجة وقوع انفجار غازي قوي وسط العاصمة الإسبانية

مصراوي Masrawy

10:15 م الأربعاء 20 يناير 2021

مدريد - ( أ ش أ):

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء انفجار غازي قوي دمر مبنى سكنياً في وسط العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأربعاء، ذكرت ذلك "إيه بي سي نيوز" الأمريكية .

وأضافت الشبكة أن الانفجار تسبب في تدمير واجهة المبنى وتصاعد برج دخان منه،مشيرة إلى أن الانفجار وقع أثناء القيام بإصلاحات في جهاز للغاز، كما انتشرت الأدخنة عبر شارع توليدو بالقرب من وسط المدينة.

وأظهرت لقطات جوية نشرتها الشرطة الوطنية الإسبانية الأنقاض تغطي ساحة مدرسة قريبة حيث كان جميع الطلاب والموظفين داخل مباني المدرسة وقت الانفجار.

وأشارت خدمة الطوارئ في العاصمة مدريد في تغريدة لها على تويتر إلى إن 11 شخص على الأقل أصيبوا في الانفجار، أحدهم بإصابات خطيرة.

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