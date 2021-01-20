العاهل الأردني يهنئ بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

هنأ العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على توليه رئاسة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء.

وكتب العاهل الأردني على تويتر، اليوم الأربعاء "أحر التهاني إلى رئيس الولايات المتحدة على تنصيبه اليوم".

وأضاف "نقدر عاليا شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع الولايات المتحدة، ونتطلع إلى العمل معكم في السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين".

وكان بايدن أكد في كلمة بعد أداء اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمر "بلحظة تاريخية" للوصول إلى وحدة البلاد.

وأكد أنه لا يمكن أن تكون السياسة سببا في "حربا شعواء" في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون "الولايات المتحدة أفضل مما هو عليه".

وتابع أنه يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي

وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أهمية القضاء على "إرهاب ذوي البشرة البيضاء"، والإرهاب المحلي.

وأكد أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الأرواح خلال تفشي جائحة كورونا، أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن "حلم العدالة للجميع لا يمكن أن يؤجل بعد اليوم".

وقال بايدن، إن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، بعد أدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، أن الحضور لا يحتفلون اليوم بفوز مرشح، ولكن بانتصار الديمقراطية.

وأدى جوزيف بايدن، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كامالا هاريس، أدت اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".