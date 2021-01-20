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غدا .. افتتاح عرض "محاكمة زيوس" على مسرح الهناجر

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غدا .. افتتاح عرض "محاكمة زيوس" على مسرح الهناجر غدا .. افتتاح عرض "محاكمة زيوس" على مسرح الهناجر

مصراوي Masrawy

10:00 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

يستضيف مسرح مركز الهناجر للفنون، في السابعة مساء غد الخميس، أولى ليالي العرض المسرحي "محاكمة زيوس"، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

و"محاكمة زيوس" من إنتاج فرقة مركز الهناجر للفنون، الذي يشرف عليها الفنان محمد دسوقي، مدير عام المركز، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي.

العرض من تأليف سونيا بوماد، ديكور عمرو الأشرف، أزياء ريم شاهين، موسيقى حازم الكفراوي، أداء حركي مروة مصطفى، تصميم دعاية مصطفى عوض، فوتوغرافيا عادل صبري، تصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، ماكياج لؤا رشدان، مكساج ومادة فيلمية محمد الكاشف، مساعدو الإخراج صافي، آيه، ربيع، مخرج منفذ حازم الكفراوي، الأداء الصوتي إهداء الفنانة القديرة سوسن بدر، تمثيل وإخراج عمرو قابيل.​

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