أهداهم ميدالية الإسكندرية.. "الشريف" يُكرم 3 أشقاء مكفوفين حافظين للقرآن (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

كرّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 3 أطفال أشقاء مكفوفين، حافظين للقرآن الكريم، وأهداهم ميدالية الإسكندرية وشهادات تقدير وجوائز مالية، تشجيعًا لهم على مواصلة النجاح والتقدم.

وأعرب "الشريف"، عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال الثلاث "محمد وفارس وملك"، مقدمًا الشكر لوالديهم على الجهد الذي بذلوه معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لمحافظة الإسكندرية.

وأكد المحافظ على أهمية دور الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكونوا نواة تقدم وازدهار لمصر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.