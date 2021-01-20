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إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)

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إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة (صور) إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة (صور)

مصراوي Masrawy

09:50 م الأربعاء 20 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية، اليوم الأربعاء، حملة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية، وإغلاقها.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية، بمناطق خلف المحافظة، الروضة، خلف نقابة المهندسين، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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