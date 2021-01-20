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"تنفيذي الإسكندرية" يخصص كابينة بشاطئ ستانلي مجانًا لـ"الأقزام"

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"تنفيذي الإسكندرية" يخصص كابينة بشاطئ ستانلي مجانًا لـ"الأقزام" "تنفيذي الإسكندرية" يخصص كابينة بشاطئ ستانلي مجانًا لـ"الأقزام"

مصراوي Masrawy

09:48 م الأربعاء 20 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تخصيص كابينة بشاطئ ستانلي بالمجان للأقزام، وذلك بعد وعد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بالأقزام، وتوجيهه بتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في ضوء توفير حزمة من الخدمات للأقزام، لافتًا إلى أنه كان قد اجتمع بنقيب الأقزام بالإسكندرية للوقوف على التحديات التي تواجههم ومشاكلهم.

وأكد أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.

حضر المجلس التنفيذي للمحافظة كل من الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء.

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