نشرة الحوادث.. توجيه هام للنيابة في واقعة تعرية "رضيعة الدقهلية" وكواليس مقتل طفل على يد أبيه

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مصراوي Masrawy

كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"عايزه يطلع راجل".. كواليس مقتل طفل على يد أبيه في أكتوبر

وصلة ضرب تلو أخرى لطفل لم يتعد الـ3 سنوات من عمره لم تكن كافية ليكف الاب عن أفعاله غير المبررة. واصل مسلسل العنف الذي أنهك جسد الصغير حتى كتب الفصل الأخير من حياته.

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-"صورني وأنا معاه في أوضة النوم".. تفاصيل اتهام شاب بابتزاز ستينية في مصر الجديدة

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل ابتزاز شاب سيدة أعمال بمقطع جنسي بينهما مقابل حصوله على 3 ملايين جنيه.

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-تفاصيل شروع أب في قتل نجلته بالدقهلية بعد تعريتها.. وتوجيه هام من النيابة

أمرت "النيابة العامة"، بحبس أبٍ شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر، في الدقهلية.

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-داخل حقيبة على متن قطار.. العثور على 4 أطفال حديثي الولادة في سوهاج

عثر أهالي محافظة سوهاج، على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة، وجرى نقلهم إلى حضانة مستشفى أخميم المركزي.

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-ضبط الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، القبض على الأب المتهم بتعرية طفلته الرضيعة، وسط الشارع بسبب خلافات أسرية مع زوجته.

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-أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين

شهدت قرية إبطو التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، مشاجرة قوية بين شقيقين، اضرم كلاهما النيران في بعضهما بأسطوانات غاز، داخل شقة أحدهما بحضور شقيقهم الأكبر، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة الآخر وزوجة الشقيق الثالث، الذي فر هاربًا.

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-صورة قرار الإفراج عن أصدقاء "طفل المرور".. والدفاع: سنطعن أمام النقض

حصل "مصراوي" على صورة من قرار الإفراج عن المتهمين الثاني والثالث بقضية "طفل المرور".

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-بعد حبس المتهمة سنتين.. ماذا حدث في واقعة دهس "فتاة النزهة"؟

قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، بمعاقبة "ن. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

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-تناوبوا اغتصابها داخل "عشة".. تفاصيل اختطاف ربة منزل في الإسكندرية

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف ربة منزل واغتصابها تحت تهديد السلاح.

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-"الإدارية العليا": التصالح في مخالفات البناء يحقق الاستقرار لأصحاب العقارات المخالفة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكما في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

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