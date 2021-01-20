"الصحة": إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا بسبب تأخُّر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدِّر لها اللقاح

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أكدت "الصحة" استمرار تقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين عبر مراكز اللقاح المختلفة. لافتةً إلى إمكانية إعادة جدولة إعطاء اللقاح ‏‫لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر؛ وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة نظرًا لتأخُّر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تُصدَّر لها اللقاح من قِبل الشركة الصانعة للقاح؛ بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة بأنها ستواصل -بإذن الله- تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا؛ لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا.

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