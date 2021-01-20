"اتحاد الجمعيات" يشكر الرئيس بعد صدور لائحة "العمل الأهلي".. ويؤكد: توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية بالإخطار

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صدور اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وتوجه الاتحاد بالشكر للرئيس السيسي على استجابته لرغبة منظمات العمل الأهلي برفضهم للقانون 70 سنة 2017، وتكليف الحكومة بفتح حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات العمل الأهلي والشباب لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي.

وقال الاتحاد، إنه بعد حوار مجتمعي تم إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل الأهلي والذي صدر من مجلس النواب تحت رقم 149 لسنة 2019، وبعد صدور القانون كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلين عن الوزارات المعنية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التنفيذية والتي تم إصدارها من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: وبناء عليه يتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان، ومرفق عدد من المستندات.

وتابع الاتحاد: يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة بموجب إخطار يقدم إلى الوحدة التابعة للجهة الإدارية بتأسيس جمعية أو مؤسسة مرفقاً ببيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وملف مستندات.

وأكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه وبالاتفاق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي سيقوم بعقد لقاءات وورش عمل لكافة الكيانات المعنية بالعمل الأهلي لشرح القانون واللائحة التنفيذية وآليات توفيق الأوضاع، وأيضاً تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتلقي كافة أنواع الدعم الفني والمؤسسي لجميع الكيانات من أجل القيام بعملية توفيق الأوضاع.

وشدد الاتحاد على أن قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية سيسهمان في دعم مسيرة العمل الأهلي في المرحلة القادمة.​