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تتويج "بعايد" بكأس الحفل الرابع عشر للفروسية

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تتويج "بعايد" بكأس الحفل الرابع عشر للفروسية تتويج "بعايد" بكأس الحفل الرابع عشر للفروسية
حضر مراسم التتويج التبيناوي وعدد من المهتمين

تتويج

توَّج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز الزقدي الفرس "بعايد" للمالك والمدرب مشعل التمياط بكأس الحفل الرابع عشر للخيال نواف الفيروز.

كما سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل حمد المهيدب الدرع في الشوط الثالث لم تربح مواليد 2018م «شموخ» للمالك بندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، والخيال خالد الرويشد.

وتكوّن حفل السباق من أربعة أشواط على مسافة 1600م، وحقق الجواد في الشوط الأول من الدرجة الأولى حتى الثالثة «يفاع» المركز الأول للمالك والمدرب محمد راشد عبيد والخيال نواف الفيروز.

وكسب الشوط الثاني مفتوح الدرجات « فاتل» للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي بالخيال أحمد العتيبي.

وقد حضر مراسم التتويج المدير العام لميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، وعدد من المهتمين برياضة الفروسية في المنطقة.

تتويج

تتويج

تتويج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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