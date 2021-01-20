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بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي (صور)

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بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي (صور) بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي (صور)

مصراوي Masrawy

09:20 م الأربعاء 20 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتحت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد تطويرها بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وشملت الأقسام التي جرى تطويرها "السيدات ب" والذي يضم 80 سريرًا، وقسم الرجال المجاني الذي يشمل 80 سريرًا، وقسم الإدمان بعد إضافة 50 سريرًا له.

وأثنت نائب المحافظ خلال تفقدها الأقسام الثلاثة المطورة على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى، لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص.

وأشارت إلى أن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

وأشادت "عازر" بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان بالمستشفى، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.

ومن جانبه، عرض الدكتور محمد عثمان، مدير المستشفى، أقسام المستشفى ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ افتتاحه عام 1968، مشيرًا إلى أن المستشفى يشتمل على 948 سريرًا، منها 839 سريرًا مخصصين للأقسام النفسية، و183 سريرًا مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة 52 ألف متر.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منى عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي.

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