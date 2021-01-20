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أماني شاكر مقررًا لفرع القومي للمرأة في كفر الشيخ

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أماني شاكر مقررًا لفرع القومي للمرأة في كفر الشيخ أماني شاكر مقررًا لفرع القومي للمرأة في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

09:14 م الأربعاء 20 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتولي الدكتورة أماني محمد شاكر، أعمال مقرر فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب الحالي عن حزب الشعب الجمهوري.

وتشغل الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وتخرجت في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير في هندسة الغزل والنسيج والتريكو جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه على درجة الدكتوراه 2004.

حصلت شاكر على المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في وخارجها.

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