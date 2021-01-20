ضبط صاحب محل أسمدة بتهمة تبديد حرز كميات من "النترات" في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة من جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين الحامول في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، صاحب محل أسمدة ومبيدات زراعية، متهم بتبديد حرز كميات من أجولة النترات محظور تداولها، بإحدى قرى مركز الحامول.

وكان المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، وجه المهندس ياسر محمدين، مدير إدارة تموين الحامول، بتشكيل لجنة للمرور على الأسواق، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالف.

أسفرت الحملة عن ضبط "خالد.ح.ع"، صاحب محل أسمدة ومبيدات زراعية، بإحدى قرى مركز الحامول، لتبديده حرز أسمدة زراعية عبارة عن 33 جوال نترات محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 194 لسنة 2021، جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.