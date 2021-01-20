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دفاع المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة": سنستأنف على حُكم حبسها سنتين

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دفاع المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة": سنستأنف على حُكم حبسها سنتين دفاع المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة": سنستأنف على حُكم حبسها سنتين

مصراوي Masrawy

09:04 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قال المحامي حازم أبوهيبة، دفاع المتهمة بدهس "فتاة النزهة" إنه سيستأنف على الحكم الصادر اليوم ضد موكلته بالحبس.

وأضاف "أبوهيبة" في تصريحات لمصراوي، أن سيتقدم بالاستئناف عقب الاطلاع على حيثيات الحكم.

وقضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.
وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

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