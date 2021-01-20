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الدنمارك تنتقد "فايزر" بسبب نزاع حول عقد اللقاحات

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الدنمارك تنتقد "فايزر" بسبب نزاع حول عقد اللقاحات الدنمارك تنتقد "فايزر" بسبب نزاع حول عقد اللقاحات

مصراوي Masrawy

08:45 م الأربعاء 20 يناير 2021


كوبنهاجن - (د ب أ)

انتقدت السلطات الصحية في الدنمارك، شركة فايزر لإبطاء وتيرة تسليم اللقاحات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وحصل أكثر من 3% من الدنماركيين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو ما يمثل نسبة أكبر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك جزئيا إلى النجاح الأولي الذي حققته الدنمارك في الحصول على جرعة سادسة إضافية من كل أنبوب، مقارنة بالخمس جرعات الرسمية، حسبما أفادت صحيفة بورسن.

ونقلت صحيفة بورسن عن هنريك أولوم، الذي يرأس المعهد الرئيسي في الدنمارك للتعامل مع الأمراض المعدية، إن الدنمارك و فايزر يختلفان حول التفاصيل الواردة في العقد التي تتضمن الجرعات الإضافية. وتشير شركة فايزر إلى أن العقد يحدد عدد الجرعات التي تتلقاها كل دولة، وليس الأنابيب أو الصناديق.

وقال أولوم للصحيفة: "نعتقد أن الدنمارك تتم معاقبتها لكونها ماهرة. لقد لفتنا انتباههم إلى حقيقة أننا نجد هذا التطور صعبا بالنسبة للدنمارك". وقالت شركة فايزر إنها تتوقع الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

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