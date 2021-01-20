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رئيس خطة النواب: المشاط واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية

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رئيس خطة النواب: المشاط واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية رئيس خطة النواب: المشاط واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية

مصراوي Masrawy

08:27 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أنها واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية.

وقال الفقي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة بيان الدكتورة رانيا المشاط حول موقف وزارة التعاون الدولي من تنفيذ برنامج ، إن الاقتصاد المصري يحاول أن يواكب التطورات العالمية فيما بعد جائحة .

وأعرب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تطلعه لأن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصري، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصادا رقميا، وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كي يلعب القطاع الخاص دورا أكبر.

وأشار إلى أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التي تأتي إلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله في زيادته في القريب العاجل.

وقال إن الاستثمار الأجنبي بلغ 3% من الناتج المحلي لمصر في 2020، مقارنة بهونج كونج الذي يبلغ 14.% من الناتج القومي، وسنغافورة 28% من الناتج القومي، معربا عن تقديره للجهد المبذول من وزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط في ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولي في 2021 وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف.

كما تساءل عن إمكانية عودة وزارة الاستثمار، في تحفيز الاستثمار الأجنبي وخصوصًا تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الإداري ومعالجة البيروقراطية والإصلاحات الهيكلية التي تمت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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