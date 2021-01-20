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بالقرى الأكثر احتياجًا.. "" تبدأ معاينة المرحلة الرابعة لمنافذ "جمعيتي"

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بالقرى الأكثر احتياجًا.. "التموين" تبدأ معاينة المرحلة الرابعة لمنافذ "جمعيتي" بالقرى الأكثر احتياجًا.. "" تبدأ معاينة المرحلة الرابعة لمنافذ "جمعيتي"

مصراوي Masrawy

07:57 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة والتجارة الداخلية، إجراء معاينات المرحلة الرابعة لمنافذ مشروع جمعيتي الخاصة بشباب الخريجين في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا، وكذلك المراكز المستهدفة من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح "حياة كريمة"، بشأن تطوير القرى، بحيث يتم التأكد من توافر الشروط الخاصة بالمكان والشخص المتقدم وفي حال توافر الشروط يتم التعاقد مع الشخص وتسليمه الماكينه ودفع التأمين الخاص بالشركة.

من جانبه أوضح أحمد كمال مدير مشروع "جمعيتي"، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ضمن شروط المشروع، مطابقة موقع المنفذ للخريطة الجغرافية لمناطق احتياجات الشركة ومساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وأن يكون المنفذ تمليك أو مؤجر لمدة لا تقل عن خمس سنوات حالته الإنشائية جيدة والمسافة بين المنفذ وبين أقرب منفذ آخر "منفذ جمعيتى، بدال تمويني، مجمع استهلاكي "لا تقل عن 500 متر مع وجود رخصة للعقار ورخصة للمنفذ، وأن سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة وحاصل على مؤهل متوسط فما أعلى وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وكذلك خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام وأن يكون المتقدم كامل الأهلية وإلا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو مؤمن عليه وإلا يكون لدى المتقدم لفتح مشروع "جمعيتي" أقارب حتى الدرجة الرابعة ممن يعملون فى مجال الأنشطة التموينية " أصحاب مخابز، بدالى تموين، أصحاب مستودعات الدقيق، أصحاب مستودعات البوتاجاز، أصحاب مشروع "جمعيتي".

يذكر أنه تم افتتاح ما يقرب من 6 آلاف منفذ للمشروع خلال المراحل الثلاثة المقبلة، كما أن المرحلة الرابعة تستهدف فتح ما يقرب من 1000 منفذ جديد وفقًا لاحتياجات المناطق بالمحافظات المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من فتح المنافذ الجديدة على مدار العام الجاري.​

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