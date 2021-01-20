محافظ الشرقية يُعلن ضوابط إقامة الأفراح والمناسبات في الأماكن المكشوفة

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 305 لسنة 2021، بشأن حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة، والسماح بإقامتها في الأماكن المكشوفة، وفقًا لضوابط مُحددة، وفقًا للمساحات والأعداد الآتية:

المساحة أقل من 75 متر وحتى 50 متر، عدد الحضور 20 فرد.

المساحة أقل من 100 متر وحتى 79 متر، الحضور 25 فرد.

المساحة أقل من 150 متر وحتى 101 متر، الحضور 40 فرد.

المساحة أقل من 200 متر وحتى 151 متر، الحضور 50 فرد.

المساحة أقل من 250 متر وحتى 201 متر، الحضور 65 فرد.

المساحة أقل من 300 متر وحتى 251 متر، الحضور 75فرد.

المساحة أقل من 350 متر وحتى 301 متر، الحضور 90 فرد.

المساحة أقل من 400 متر وحتى 351 متر، الحضور 100 فرد.

المساحة أقل من 450 متر وحتى 401 متر، الحضور 115 فرد.

المساحة أقل من 500 متر وحتى 451 متر، الحضور 125 فرد.

المساحة أقل من 550 متر وحتى 501 متر، الحضور 140 فرد.

المساحة أقل من 600 متر وحتى 551 متر، الحضور 150 فرد.

المساحة أقل من 650 متر وحتى 601 متر، الحضور 165 فرد.

المساحة أقل من 700 متر وحتى 651 متر، الحضور 175 فرد.

المساحة أقل من 750متر وحتى 701 متر، الحضور 190 فرد.

المساحة 750 متر، الحضور لا يتجاوز 200 فرد.

ونص القرار على إلزام صاحب المنشأة بوضع لافتة مدون بها عدد العاملين والأعداد المسموح بها على مدخل الموقع، طبقًا للقرار، بدعوى مراجعة ذلك بصفة دورية من قبل المحافظة.