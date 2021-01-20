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بايدن يكتب أول تغريدة له عبر حسابه الجديد على "تويتر"

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بايدن يكتب أول تغريدة له عبر حسابه الجديد على "تويتر" بايدن يكتب أول تغريدة له عبر حسابه الجديد على "تويتر"

مصراوي Masrawy

07:51 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

كتب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن، أول تغريدة له على حسابه الجديد عبر موقع "تويتر" مساء الأربعاء.

وغرد بايدن، قائلاً: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها، ولهذا السبب اتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".

وأعلن المتحدث باسم موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" نيك باسيليو، مساء الأربعاء، نقل حسابات البيت الأبيض على منصته من إدارة الرئيس السابق دونالد ، إلى إدارة الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، جو بايدن، حسبما ذكرت "سي إن إن" .

وقال المتحدث باسم تويتر، إن الحسابات التي نقلت وأرشفت على المنصة، تابعة حاليًا للبيت الأبيض والرئيس جو بايدن، وزوجته، ونائبته كامالا هاريس، وزوجها دوغ أمهوف، والمتحدثة باسم بايدن جينيفر بساكي

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