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السجن المشدد 3 سنوات لـ"طالب" هتك عرض طفل في كفر الشيخ

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السجن المشدد 3 سنوات لـ"طالب" هتك عرض طفل في كفر الشيخ السجن المشدد 3 سنوات لـ"طالب" هتك عرض طفل في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

07:25 م الأربعاء 20 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة طالب، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض طفل، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 22401 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "صلاح.م.م"، 18 عامًا، طالب، مقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض طفل بالقوة، من خلال اقتياده إلى أحد الأماكن، وحصر عنه ملابسه، وارتكب فعله الفاحش، وفق ما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي.

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