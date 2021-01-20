اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن اعتماد المخطط يُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في الإسراع باعتماد المخطط، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز خريطة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط تمهيدًا لاعتمادها.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت بداية الأسبوع الجاري صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ22 قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناءًا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به.