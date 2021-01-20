أخبار عاجلة

تعرف على "فهد المبارك".. محافظ البنك المركزي السعودي الجديد -
"السند": إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واعدة وطموحة -
بعد شهرين من "صفر حالات".. خمسينية تدخل نيوزيلندا في حالة طوارئ -
الولايات المتحدة.. 171,844 إصابة جديدة بكورونا و3,414 وفاة -
ولي العهد يقود ثورة تنموية استثنائية.. ما دور صندوق الاستثمارات العامة؟ -
"الحقيل" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان -
نتنياهو يقترح مزيدا من المساعدات لتعزيز تعافي إسرائيل من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة بالوادي الجديد

Print
اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة بالوادي الجديد اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

07:21 م الأربعاء 20 يناير 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، أن اعتماد المخطط يُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة على الجهد المبذول في الإسراع باعتماد المخطط، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز خريطة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط تمهيدًا لاعتمادها.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، أعلنت بداية الأسبوع الجاري صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ22 قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناءًا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على قيد الارتفاع المسموح به.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"حجب الروابط المسيئة ورفض وقف المهرجانات".. كيف نظمت أحكام الإداري عمل اليوتيوب في مصر؟

"حجب الروابط المسيئة ورفض وقف المهرجانات".. كيف نظمت أحكام الإداري عمل اليوتيوب في مصر؟

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

شبكة عيون الإخبارية