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في أول خطاب له كرئيس.. بايدن: هذا يوم أمريكا والديمقراطية

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في أول خطاب له كرئيس.. بايدن: هذا يوم أمريكا والديمقراطية في أول خطاب له كرئيس.. بايدن: هذا يوم أمريكا والديمقراطية

مصراوي Masrawy

06:57 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، إن اليوم يومًا للأمل وتعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية تدعو إلى توحيد الصف وليس الانقسام.

وقال بايدن في خطاب بعنوان "أمريكا موحدة" إن هذا يوم أمريكا ويوم الديمقراطية، وأن صوت الشعب الأمريكي سمع واحترم.

وأدى جو بايدن، اليمين الدستورية قبل قليل، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.

أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس جو بايدن.

وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

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