مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز منفلوط في أسيوط، بسبب الخلافات.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز منفلوط، نتيجة خلافات قديمة، وأسفرت المشاجرة عن مقتل "بركة. ح. س" 44 عامًا، وإصابة "أحمد.ب.ح" 20عامًا، و"أبوحسيبة.ع.ح" 40 عامًا، إثر إصابتهم بطلق ناري، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، فيما جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.