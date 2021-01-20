تداول 20 سفينة بميناء دمياط وسط سوء الطقس

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، تداول 20 سفينة لحاويات وبضائع، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوب رياح سريعة على مناطق عدة في الإقليم، واستمرار حركتي الشحن والتفريغ، رغم سوء الأحوال الجوية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 770 طن أسمنت، و427 طن فوسفات، و6750 طن داي أمونيوم.

أضاف المركز، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 7100 طن ذرة، و3200 طن زيت طعام.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80086 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 95511 طنًا.