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جنيفر لوبيز تؤدي فقرة غنائية في مراسم تنصيب بايدن

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جنيفر لوبيز تؤدي فقرة غنائية في مراسم تنصيب بايدن جنيفر لوبيز تؤدي فقرة غنائية في مراسم تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

06:55 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات

أدت المغنية جنيفر لوبيز، فقرة غنائية خلال مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، مساء الأربعاء، فيما أدت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، النشيد الوطني الأمريكي.

بدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضاها رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

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